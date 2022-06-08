«Яндекс.Маркет» запустил продажу люксовых подержанных сумок

«Яндекс.Маркет» совместно с рисейл-платформой TheCultt запустил продажу подержанных люксовых сумок. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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На маркетплейсе уже можно купить побывавшие в использовании сумки от Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent и других. Бренд, состояние и стоимость можно найти в описании товара. Средняя стоимость моделей составляет 100 тыс. рублей, однако есть позиции и в диапазоне от 10 до 20 тыс.

«Мы активно развиваем направление Fashion как для покупателей, так и для продавцов. В ассортименте категории сегодня у нас уже есть как масс-маркет, так и премиальные бренды одежды. Выход в нишу ресейла — это новый шаг в развитии категории», — сообщили агентству в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

В компании подчеркнули, что из-за ухода крупных fashion маркетплейсов доступность премиальных аксессуаров может временно снижаться, тогда как потребности у покупателей остаются прежними. В этой связи, как отмечается, расширение ассортимента позволит обогатить выбор для пользователей.

«Для нас было важным, чтобы партнер долгое время существовал на рынке и обеспечивал гарантию подлинности и качества дорогостоящих товаров. Во-вторых, нам нужен был партнер, который самостоятельно принимает товар у физических лиц, проверяет и продает самостоятельно. Таких партнеров на рынке несколько, начали с TheCultt», — указали в пресс-службе.

В дальнейшем «Яндекс.Маркет» собирается расширить ассортимент с новыми партнерами, добавив одежду и обувь.