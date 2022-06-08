Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti планирует возобновить работу части магазинов в России уже этим летом, заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Однако, по ее словам, которые цитируют «Известия», точной даты возвращения холдинга на российский рынок нет.

Эксперт добавила, что возобновление работы именно летом логично с точки зрения бизнеса, поскольку впереди начало делового сезона. Это позволит реализовать оставшийся товар и в осенний период начать продажи новой коллекции, продолжила она.

В свою очередь глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько сообщила изданию, что возвращение на российский рынок будет происходить постепенно, но первые торговые точки могут открыться уже в июне.