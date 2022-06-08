Магазины испанской группы Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, могут частично возобновить деятельность в России в июле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.
По словам директора департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, испанский концерн рассчитывает на открытие магазинов в течение лета. Однако точная дата не озвучивается.
Сообщается, что ретейлер изначально собирался вернуться к продажам в конце июня, однако срок открытия решили перенести. Источник издания указал на то, что письменного уведомления о возобновлении работы партнерам Inditex еще не поступало.
«После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое», — отмечает издание.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили, помимо группы Inditex, H&M, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.