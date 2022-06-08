Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
35 минут назад

Магазины Zara могут возобновить работу этим летом

Алиса Селезнёва

Магазины испанской группы Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, могут частично возобновить деятельность в России в июле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

По словам директора департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, испанский концерн рассчитывает на открытие магазинов в течение лета. Однако точная дата не озвучивается.

«Яндекс.Маркет» запустил продажу люксовых подержанных сумок

Сообщается, что ретейлер изначально собирался вернуться к продажам в конце июня, однако срок открытия решили перенести. Источник издания указал на то, что письменного уведомления о возобновлении работы партнерам Inditex еще не поступало.

«После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое», — отмечает издание.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили, помимо группы Inditex, H&M, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители