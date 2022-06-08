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1 час назад

Ozon, ЦИАН и «Тинькофф» обратились к Мишустину

Лера Букина

Ozon, «Авито», Cian (ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу Минцифры изменить критерии включения софта в реестр российского ПО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.

Ozon, ЦИАН и «Тинькофф» обратились к Мишустину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для получения льгот необходимо включение софта компании в реестр отечественного ПО, однако попасть в него могут компании, которые прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат российским структурам или гражданам. По словам авторов письма, для некоторых российских компаний, которые ведут бизнес только в РФ и привлекли значительные инвестиции из-за рубежа, это требование становится блокирующим.

Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» основали в России, однако затем их основными акционерами стали структуры, которые зарегистрированы за границей.

По словам представителя Минцифры, у системно значимых компаний ИТ-отрасли в России должна быть возможность включать свой софт в реестр и пользоваться льготами.

Ранее 24 мая сообщалось, что Минфин выступил с предложением снизить порог доходов от ИТ-деятельности с 90% до 70% для получения льгот в рамках налогового маневра в ИТ-сфере. Кроме того, министерство предложило включать в состав доходов продажу экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, услуги по разработке и модификации программ или баз данных и т. д.

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