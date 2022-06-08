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1 час назад

Магазины «Л'Окситан» возобновили работу в России

Алиса Селезнёва

Магазины французской сети L'Occitane возобновили работу в России после ребрендинга. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне российской спецоперации на Украине французский бренд объявил о закрытии своих магазинов и о приостановке онлайн-продаж в России. Позднее стало известно, что L'Occitane продал свое российское подразделение, а вывески в торговых центрах сменились на «Л'Окситан».

В техподдержке компании сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны.

В компании также подчеркнули, что ребрендинг и смена вывесок связаны с тем, что «Л'Окситан» теперь отдельное юридическое лицо.

По данным корреспондента издания, побывавшего в магазинах «Л'Окситан» в ТЦ «Европейский» и «Авиапарк», цены в них остались прежними.

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