Магазины «Л'Окситан» возобновили работу в России

Магазины французской сети L'Occitane возобновили работу в России после ребрендинга. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне российской спецоперации на Украине французский бренд объявил о закрытии своих магазинов и о приостановке онлайн-продаж в России. Позднее стало известно, что L'Occitane продал свое российское подразделение, а вывески в торговых центрах сменились на «Л'Окситан».

В техподдержке компании сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны.

В компании также подчеркнули, что ребрендинг и смена вывесок связаны с тем, что «Л'Окситан» теперь отдельное юридическое лицо.