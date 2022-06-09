На H&M подали в суд за дискриминацию россиян

Руководитель юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал иск к сети магазинов H&M о дискриминации покупателей по национальному признаку, так как россиянам отказано в праве приобрести одежду на работающем сайте. Об этом пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. С российского рынка также начали уходить крупные западные компании, в том числе приостановила работу сеть H&M.

По мнению Дмитрия Качана, действия шведской компании H&M «подвергают дискриминации всех граждан России».

«Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду. Одежда - не предмет роскоши. Одежда - необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях - быть одетым, обутым. Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении», - пояснил он.

Юрист отметил, что своим иском, который принят к рассмотрению Спасским районным судом в Приморье, он хочет создать судебную практику, которой смогли бы воспользоваться и другие люди.

В тексте иска говорится, что на официальном сайте интернет-магазина H&M присутствуют товары с отметкой «В наличии» с указанием цены в рублях и доставкой, однако при попытке их приобрести появляется указание, что у покупателей временно нет возможности совершать покупки в этом регионе.

Дмитрий Качан сослался на статью 426 ГК РФ (Публичный договор), согласно которой поставщик не вправе отказать покупателю в покупке товара или в предоставлении услуги.

«При наличии товара на витрине, включая информацию о наличии товара на сайте интернет-магазина, продавец не вправе отказывать в продаже такого товара, так как данное предложение является публичной офертой», - заметил он.