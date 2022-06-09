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2 часа назад

Японский производитель станков закрыл бизнес в России

Мария Иванова

Японская корпорация DMG Mori Seiki, один из крупнейших производителей станков в мире, закрыла свой российский бизнес. Об этом глава компании Масахико Мори заявил в интервью Asahi.

Японский производитель станков закрыл бизнес в России
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Компания специализируется на разработке и продаже станков с технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой, лазерной обработки и для работы в 3D-пространстве.

DMG Mori Seiki закрыла сборочный завод в Ульяновске и уволила около 200 сотрудников. Также уволено около 70 человек на торгово-сервисной базе в Москве. Asahi подчеркивает, что это первый крупный японский производитель, сообщивший о полном уходе из России.

Мори объяснил, что на станки распространяются строгие международные правила и экспортный контроль, поскольку они могут быть использованы для производства оружия.

Продажи DMG Mori Seiki в России в 2021 году составили около восьми миллиардов иен (3,6 млрд рублей), около двух процентов от общего объема. Мори заявил, что воздействие на компанию от ухода с российского рынка будет «незначительным».

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

На фоне украинского кризиса поставки в Россию ранее остановили японская компания Yamaha Motor, продающая мотоциклы и подвесные моторы, производитель мобильных кранов Tadano, производитель строительной техники Komatsu, производство в РФ прекратила Hitachi Construction Machinery.

Компании,Владимир Путин,
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