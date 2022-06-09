Названы убытки Jack Daniel's и Finlandia из-за ухода с российского рынка

Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman отчитался об убытках в размере $52 млн за четвертый квартал 2022 финансового года (завершился 30 апреля) из-за приостановки деятельности в России. Об этом сообщается на сайте компании.

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«В четвертом квартале мы понесли неденежный убыток от обесценивания нашей торговой марки Finlandia в размере $52 млн», — отметили в пресс-релизе.

Там также добавили, что прогноз в отношении бренда Finlandia был ухудшен из-за ухода с российского рынка, который был для данной марки основным каналом сбыта.

9 марта американская компания Brown-Forman, владеющая брендами виски Jack Daniel's и водки Finlandia, объявила в Twitter о приостановке деятельности в РФ.