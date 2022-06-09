Часть McDonald’s продолжат работу под американским брендом

Рестораны McDonald’s, расположенные на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга, смогут работать под американским брендом до 2023 года благодаря франшизе. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник агентства, близкий к компании-франчайзи, заявил, что у «Росинтера» уникальное соглашение с McDonald’s, благодаря которому американская компания не может забрать франшизу.

«Они спокойно могут работать», - подчеркнул источник.

До конца года продолжат работать McDonald’s аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, в аэропорту Пулково и на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах Петербурга.

McDonald's приостановил работу своих ресторанов в РФ 14 марта на фоне украинского кризиса. 16 мая стало известно, что компания решила окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране.

Компания сохранила права на товарный знак в РФ, рестораны, которые откроют на месте McDonald's, не смогут использовать ее название, логотип и меню.

Позже стало известно, что компания продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору, который ранее был одним из ее франчайзи.