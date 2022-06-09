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57 минут назад

Apple потеряла права на свой самый известный слоган

Lenta.ruиещё 1

Apple уступила права на фирменный слоган Think Different («Думай иначе»). Об этом сообщает издание iMore.

Apple потеряла права на свой самый известный слоган
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европейский суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Apple на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Ранее EUIPO лишил американского производителя техники права на один из самых известных его слоганов Think Different . В сообщении говорится, что Apple потеряла права на него из-за того, что долго не использовала.

Право на использование слогана получил швейцарский производитель часов Swatch. В 2016 году юристы компании потребовали лишить Apple соответствующего права из-за того, что американский IT-гигант не использует его в течение пяти или более лет.

Apple владела правами на слоган в Европе из-за заявок, поданных в 1997, 1998 и 2005 годах. В суде отметили, что аргументы представителей компании относительно того, что фраза Think Different использовался в рекламных кампаниях, не являются убедительными. По словам представителей суда, последний раз Apple использовала слоган более десяти лет назад.

Слоган Think Different появился в рекламных кампаниях Apple в 1997 году. В 2002 году компания перестала использовать его в своих материалах.

После анонса iOS 16 пользователи смартфонов Xiaomi заявили, что Apple скопировала одну из особенностей телефонов китайского бренда. По их словам, речь идет о функции живых обоев, которая появилась в девайсах Xiaomi в 2020 году.

Компании,Apple,ЕС,
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