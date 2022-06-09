Фабрика «Красный октябрь» проиграла Польше суд по конфетам

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» проиграла в суде против польского производителя Spoldzielnia Pokoj. Решения Европейского суда появились на портале Британского и Ирландского института правовой информации. В споре речь шла о двух торговых марках конфет Krowka, которые польская компания зарегистрировала в сентябре 2016 года. Сладости оказались схожи с российской «Коровкой», поэтому в 2018 году «Красный Октябрь» подал иски.

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Летом 2019 года суд признал сходство этикеток и удовлетворил жалобу московской компании по одному товарному знаку. В том же году обе компании решили оспорить это решение.

В вопросе фонетического сходства суд объяснил, что названия российской и польской конфет читаются с разным ритмом и интонацией. Кроме того, надпись Pokoj на одной из этикеток придаёт им дополнительное различие.

В этот раз апелляционный отдел Управления по интеллектуальной собственности (EUIPO) Евросоюза принял сторону польского производителя конфет.

Конфета-ирис с начинкой из жидкой помадки с молоком и сливочным маслом появилась в Польше в 1920-х годах под названием Krowka. По данным на сайте холдинга «Объединённые кондитеры», фабрика «Рот Фронт» начала производить российскую «Коровку» в 1951 году.