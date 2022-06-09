Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
57 минут назад

«Красный Октябрь» проиграл суд по конфетам «Коровка»

Секрет Фирмыиещё 1

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» проиграла в суде против польского производителя Spoldzielnia Pokoj. Решения Европейского суда появились на портале Британского и Ирландского института правовой информации. В споре речь шла о двух торговых марках конфет Krowka, которые польская компания зарегистрировала в сентябре 2016 года. Сладости оказались схожи с российской «Коровкой», поэтому в 2018 году «Красный Октябрь» подал иски.

Фабрика «Красный октябрь» проиграла Польше суд по конфетам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом 2019 года суд признал сходство этикеток и удовлетворил жалобу московской компании по одному товарному знаку. В том же году обе компании решили оспорить это решение.

В вопросе фонетического сходства суд объяснил, что названия российской и польской конфет читаются с разным ритмом и интонацией. Кроме того, надпись Pokoj на одной из этикеток придаёт им дополнительное различие.

В этот раз апелляционный отдел Управления по интеллектуальной собственности (EUIPO) Евросоюза принял сторону польского производителя конфет.

Конфета-ирис с начинкой из жидкой помадки с молоком и сливочным маслом появилась в Польше в 1920-х годах под названием Krowka. По данным на сайте холдинга «Объединённые кондитеры», фабрика «Рот Фронт» начала производить российскую «Коровку» в 1951 году.

В октябре 2019 года суд в Вильнюсе удовлетворил иск «Красного Октября» и запретил литовской кондитерской фабрике Naujoji Ruta выпускать конфеты под маркой Krasnaja Šapočka («Красная Шапочка»).

Компании,холдинг "Объединенные кондитеры",Красный Октябрь,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители