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1 час назад

Тинькофф банк введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Лера Букина

Тинькофф банк сообщил о введении с 23 июня комиссии за обслуживание валютных счетов и закрытии накопительных счетов в валюте. Соответствующее заявление кредитная организация сделала в официальном Telegram-канале.

Тинькофф банк объявил о введении комиссии для клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плату введут для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Банк отмечает, что комиссия будет списываться ежедневно.

«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка», - указала кредитная организация.

Также Тинькофф банк сообщил, что с 23 июня больше нельзя будет открывать накопительные счета в валюте, такие счета можно будет открыть только в рублях.

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«Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства - переведены на счета клиентов в этих же валютах», - подчеркнул банк.

Ранее Райффайзенбанк объявил о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах в России с 30 июня. Нововведение коснется счетов в американских долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Компании,Тинькофф банк,Райффайзенбанк Австрия,
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