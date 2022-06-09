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44 минуты назад

В России рухнул спрос на доставку готовой еды

Лера Букина

Спрос на сервисы доставки рационов и наборов для готовки в период с января по март 2022 года сократился на 38,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование от Infoline.

В России рухнул спрос на доставку готовой еды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный факт подтвердили представители сервисов доставки. Самый большой спад был зафиксирован в марте, когда покупатели больше всего переживали за нестабильное экономическое положение в стране и колебание курса рубля. Сейчас спрос нормализовался.

Однако из-за периода спада, наблюдаемого ранее, некоторые участники рынка решили приостановить свою работу или закрыться. Собеседник издания подчеркивает, что это обусловлено высокой стоимостью продвижения.

Вместе с тем продукты быстрого приготовления стали более востребованными. В частности «Яндекс», который выкупил в 2018 году проект «Партия еды», полностью переориентировал его на производство кулинарии. Так, он отказался от изначальной задумки доставки наборов по подписке.

Участники рынка прогнозируют рост рынка в этом сегменте по итогам 2022 года в среднем на 30%.

Ранее сообщалось, что, по данным облачного сервиса по оптимизации внутригородской логистики Relog, средний чек заказов у сервисов доставки с февраля по апрель вырос почти в 2,5 раза, но при этом общее количество заказов за тот же период сократилось на 32%.

Компании,Коммерсант,Яндекс,
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