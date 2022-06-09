Цены в Zara могут повыситься после возобновления работы в России

Стоимость товаров испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти в случае возвращения на российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение консалтинговой компании CORE.XP.
«В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили», — подчеркнула глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.
Вместе с тем она не исключила того, что испанский холдинг будет пытаться сдержать рост цен за счет жесткой экономии. В частности, как указала собеседница, компания может пожертвовать частью прибыли. Ситуация с ценами прояснится осенью, когда откроется больше магазинов и начнется продажа новой коллекции, заявила Малахатько.
По мнению экспертов, конечные цены на продукцию будут зависеть от условий возвращения ритейлера. На рынке могут возникнуть сложности с логистикой или производством одежды из-за неурожая хлопка в Индии.
8 июня «Известия», ссылаясь на источники на рынке торговой недвижимости, сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.