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26 минут назад

Цены в Zara могут повыситься после возобновления работы в России

Лера Букина

Стоимость товаров испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти в случае возвращения на российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение консалтинговой компании CORE.XP.

Цены в Zara могут повыситься после возобновления работы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили», — подчеркнула глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Вместе с тем она не исключила того, что испанский холдинг будет пытаться сдержать рост цен за счет жесткой экономии. В частности, как указала собеседница, компания может пожертвовать частью прибыли. Ситуация с ценами прояснится осенью, когда откроется больше магазинов и начнется продажа новой коллекции, заявила Малахатько.

По мнению экспертов, конечные цены на продукцию будут зависеть от условий возвращения ритейлера. На рынке могут возникнуть сложности с логистикой или производством одежды из-за неурожая хлопка в Индии.

8 июня «Известия», ссылаясь на источники на рынке торговой недвижимости, сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

Компании,Марина Малахатько,
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