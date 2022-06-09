Цены в Zara могут повыситься после возобновления работы в России

Стоимость товаров испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти в случае возвращения на российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение консалтинговой компании CORE.XP.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили», — подчеркнула глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Вместе с тем она не исключила того, что испанский холдинг будет пытаться сдержать рост цен за счет жесткой экономии. В частности, как указала собеседница, компания может пожертвовать частью прибыли. Ситуация с ценами прояснится осенью, когда откроется больше магазинов и начнется продажа новой коллекции, заявила Малахатько.

По мнению экспертов, конечные цены на продукцию будут зависеть от условий возвращения ритейлера. На рынке могут возникнуть сложности с логистикой или производством одежды из-за неурожая хлопка в Индии.