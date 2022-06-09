В Кремле заявили об отключении от газа западных компаний

Западные компании, отказавшиеся платить за топливо в рублях по новым правилам, уже отключили от поставок газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, новых отключений не ожидается.

«Они уже отключены. Нет, [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», - заявил он, отвечая на вопрос о поставках.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.