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2 часа назад

В Кремле заявили об отключении от газа западных компаний

Лера Букина

Западные компании, отказавшиеся платить за топливо в рублях по новым правилам, уже отключили от поставок газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле заявили об отключении от газа западных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новых отключений не ожидается.

«Они уже отключены. Нет, [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», - заявил он, отвечая на вопрос о поставках.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Ранее в Киевской школе экономики (КШЭ) сообщили, что газовые компании из девяти стран Европы согласились перейти на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях. Речь идет о компаниях MVM (Венгрия), VNG, RWE и Uniper (Германия), Engie (Франция), Eni (Италия), OMV (Австрия), CEZ (Чехия), SPP (Словакия), Geoplin (Словения), DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция).

Компании,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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