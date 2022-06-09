Сотрудники пресс-службы испанской компании Inditex в разговоре с NEWS.ru опровергли возможность открытия магазинов Zara в Москве через 10 дней. Ранее в Сети стали распространяться сообщения о возможном возобновлении работы магазинов зарубежного бренда в ближайшее время. В начале марта Inditex приостановила торговлю в РФ, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи.

Вы знаете, что группа компаний Inditex временно остановила свою работу магазинов и онлайн-продаж в России. На данный момент никаких изменений по этому поводу нет, — сообщили в компании.

Ранее руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Именно это станет причиной закрытия ряда точек, которые располагаются на российской территории. Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, каждый 50-й из них будет закрыт. Следовательно, каждый 10-й магазин перестанет работать.