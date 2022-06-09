Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
43 минуты назад

Zara опровергла возможность открытия магазинов в Москве

News.ru

Сотрудники пресс-службы испанской компании Inditex в разговоре с NEWS.ru опровергли возможность открытия магазинов Zara в Москве через 10 дней. Ранее в Сети стали распространяться сообщения о возможном возобновлении работы магазинов зарубежного бренда в ближайшее время. В начале марта Inditex приостановила торговлю в РФ, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи.

Вы знаете, что группа компаний Inditex временно остановила свою работу магазинов и онлайн-продаж в России. На данный момент никаких изменений по этому поводу нет, — сообщили в компании.

Ранее руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Именно это станет причиной закрытия ряда точек, которые располагаются на российской территории. Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, каждый 50-й из них будет закрыт. Следовательно, каждый 10-й магазин перестанет работать.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Гендиректор компании сообщил, что откроет свои магазины в России, как только появится такая возможность. В конце апреля сообщалось о том, что торговая сеть откроется уже 1 мая, однако позже представители компании опровергли эту информацию.

Компании,Видео,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители