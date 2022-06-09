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1 час назад

Промсвязьбанк начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках

ТАССиещё 1

Промсвязьбанк (ПСБ) начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках, говорится в сообщении банка.

Промсвязьбанк начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона", - отмечается в сообщении.

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Банк уже приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, "сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов".

"Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций, в том числе, обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР.

"Банк до конца 2022 года поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе - потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов", - отмечается в сообщении.

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