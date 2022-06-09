Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России

Компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Reebok готовятся возобновить в работу в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, Adidas хочет возобновить продажи в РФ в сентябре, а Reebok уже в июле. Отмечается, что новым владельцем российского подразделения второй компании стал турецкий FLO Retailing, первый по-прежнему принадлежит немцам.
В Mash добавили, что новых моделей на прилавках магазинов, вероятнее всего не будет. Пока Adidas и Reebok планируют продавать только прежние коллекции.
Магазины компаний в России закрыты уже третий месяц. При этом их владельцы все это время продолжали платить по всем договорам, в том числе выплачивать зарплату их сотрудникам, добавили в Mash.
Ранее сообщалось, что некоторые магазины Inditex могут возобновить работу в РФ уже в июне. Первыми в Россию планируют вернуться Zara и Massimo Dutti.