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1 час назад

Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России

Елена Прошина

Компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Reebok готовятся возобновить в работу в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России
Фото: PixabayPixabay

По данным издания, Adidas хочет возобновить продажи в РФ в сентябре, а Reebok уже в июле. Отмечается, что новым владельцем российского подразделения второй компании стал турецкий FLO Retailing, первый по-прежнему принадлежит немцам.

В Mash добавили, что новых моделей на прилавках магазинов, вероятнее всего не будет. Пока Adidas и Reebok планируют продавать только прежние коллекции.

Магазины компаний в России закрыты уже третий месяц. При этом их владельцы все это время продолжали платить по всем договорам, в том числе выплачивать зарплату их сотрудникам, добавили в Mash.

Ранее сообщалось, что некоторые магазины Inditex могут возобновить работу в РФ уже в июне. Первыми в Россию планируют вернуться Zara и Massimo Dutti.

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