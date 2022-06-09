X5 Group задумалась о закрытии магазинов «Карусель»

Также в пресс-службе X5 отметили, что решение о трансформации сети приняли в сентябре 2019 года и оно соответствует стратегии компании. До этого ритейлер уже передал часть гипермаркетов в управление торговой сети «Перекресток», ряд магазинов закрыл или продали а остальные продолжают работу под брендом «Карусель». На конец марта 2022 года X5 управляла 28 точками.