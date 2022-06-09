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20 минут назад

X5 Group задумалась о закрытии магазинов «Карусель»

Елена Прошина

Российский ритейлер X5 Retail Group рассматривает возможность закрытия или продажи принадлежащих ему магазинов «Карусель». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

X5 Group задумалась о закрытии магазинов «Карусель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отношении работающих гипермаркетов "Карусель" анализируются перспективы возможного дальнейшего изменения позиционирования, закрытия или продажи», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе X5 отметили, что решение о трансформации сети приняли в сентябре 2019 года и оно соответствует стратегии компании. До этого ритейлер уже передал часть гипермаркетов в управление торговой сети «Перекресток», ряд магазинов закрыл или продали а остальные продолжают работу под брендом «Карусель». На конец марта 2022 года X5 управляла 28 точками.

Компании,X5 Retail Group,
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