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49 минут назад

Bloomberg: венчурный фонд российского бизнесмена проинвестировал сделку Маска с Twitter

Газета.Ru

Дубайский венчурный фонд Vy Capital, который принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, вложил $700 млн в сделку гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска с компанией Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.

Венчурный фонд российского бизнесмена проинвестировал сделку Маска с Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Vy Capital выделил 700 миллионов долларов на финансирование заявки Маска на покупку социальной сети, что сделало его третьим по величине внешним инвестором в акционерном капитале в сделке", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Тамас также вкладывал средства в другие компании Маска - SpaceX и Neuralink.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск отложил предложение о покупке Twitter на сумму 44 млрд долларов из-за спора о спам-аккаунтах. После угрозы выйти из сделки Twitter заявил, что планирует выполнить требование бизнесмена и предоставить ему отчет о внутренних данных о спам-ботах и поддельных аккаунтах. Некоторые аналитики все же предполагают, что Маск намерен разорвать сделку. Переговоры о привлечении дополнительных средств для сделки временно приостановлены.

Компании,Александр Тамас,SpaceX,
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