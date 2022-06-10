Официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, в новой версии обновился дизайн и структура.

Ранее сеть McDonald's выбрала новый логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова также рассказала, что после открытия новых ресторанов McDonald's заработает и доставка еды на дом. Детали будут раскрыты 12 июня, в день открытия обновленных заведений в России.