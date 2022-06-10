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1 час назад

Новый McDonald’s сменил название приложения на "Мой Бургер"

Москва24

Официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, в новой версии обновился дизайн и структура.

Ранее сеть McDonald's выбрала новый логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова также рассказала, что после открытия новых ресторанов McDonald's заработает и доставка еды на дом. Детали будут раскрыты 12 июня, в день открытия обновленных заведений в России.

Появились подробности ребрендинга «Макдоналдс»

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

Компании,Видео,McDonald's,
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