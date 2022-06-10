Название мобильного приложения бывшего McDonald’s в России переименовано в «Мой бургер». На это обратил внимание корреспондент ТАСС.

В приложении также можно увидеть меню ресторана. В нем есть бургеры «Гранд», «Чизбургер», «Цезарь Ролл», картофель фри и по-деревенски, при этом также доступны наборы еды «МакКомбо». Однако ранее сообщалось, что в меню не будет блюд с названиями, которые начинаются на «Мак-».

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.