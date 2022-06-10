Trafigura решила выйти из проекта «Восток Ойл»

Нефтетрейдер Trafigura собирается выйти из реализуемого «Роснефтью» проекта «Восток Ойл». Об этом говорится в сообщении компании.
«Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своего десятипроцентного… пакета акций в проекте «Восток Ойл» с намерением выйти из него», - говорится в отчете компании.
Также сообщается о планах Trafigura продолжить в полном объеме соблюдение всех применимых последующих пакетов санкций.
В марте компания заявила о рассмотрении вариантов в отношении своей доли в проекте «Восток Ойл». Тогда же Trafigura объявила о заморозке своих инвестиций в России. Решение связано с событиями на Украине.
Сингапурский нефтетрейдер Trafigura купил в «Восток Ойле» 10% в 2020 году. Сумма сделки составила 7 миллиардов евро. Еще 5% «Роснефть» в 2021 году продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, цена сделки составила 3,5 миллиарда евро.