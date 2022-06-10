Trafigura решила выйти из проекта «Восток Ойл»

Нефтетрейдер Trafigura собирается выйти из реализуемого «Роснефтью» проекта «Восток Ойл». Об этом говорится в сообщении компании.

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«Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своего десятипроцентного… пакета акций в проекте «Восток Ойл» с намерением выйти из него», - говорится в отчете компании.

Также сообщается о планах Trafigura продолжить в полном объеме соблюдение всех применимых последующих пакетов санкций.

В марте компания заявила о рассмотрении вариантов в отношении своей доли в проекте «Восток Ойл». Тогда же Trafigura объявила о заморозке своих инвестиций в России. Решение связано с событиями на Украине.