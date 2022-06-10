Tesla перестала нанимать новых сотрудников

Три онлайн-мероприятия Tesla по набору персонала из Китая, которые должны были состояться в июне, отменились на фоне недавних заявлений Илона Маска про сокращение рабочих мест, сообщает Reuters.

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Компания по производству электромобилей решила не проводить встречи, запланированные на 16, 23 и 30 июня, по найму китайских сотрудников в отделы продаж, аналитики и управления цепочками поставок. Официальных комментариев от представителей Tesla касательно данного решения пока не поступило, подчеркивает агентство.

Китай остается важным деловым партнером для Tesla. Там производится более половины автомобилей для американской компании, и за 2021 год КНР обеспечила четверть ее доходов. Однако в марте Tesla столкнулась с проблемами на фоне того, что поставщик автозапчастей Aptiv приостановил работу из-за локдауна, введенного в связи с очередной вспышкой коронавируса.