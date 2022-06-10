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1 час назад

Tesla перестала нанимать новых сотрудников

Lenta.ru

Три онлайн-мероприятия Tesla по набору персонала из Китая, которые должны были состояться в июне, отменились на фоне недавних заявлений Илона Маска про сокращение рабочих мест, сообщает Reuters.

Tesla перестала нанимать новых сотрудников
Фото: ReutersReuters

Компания по производству электромобилей решила не проводить встречи, запланированные на 16, 23 и 30 июня, по найму китайских сотрудников в отделы продаж, аналитики и управления цепочками поставок. Официальных комментариев от представителей Tesla касательно данного решения пока не поступило, подчеркивает агентство.

Китай остается важным деловым партнером для Tesla. Там производится более половины автомобилей для американской компании, и за 2021 год КНР обеспечила четверть ее доходов. Однако в марте Tesla столкнулась с проблемами на фоне того, что поставщик автозапчастей Aptiv приостановил работу из-за локдауна, введенного в связи с очередной вспышкой коронавируса.

Ранее, 3 июня, Маск объявил о сокращении 10 процентов штата Tesla. Об этом бизнесмен сообщил в электронной рассылке персоналу. Решение связано с тем, что у предпринимателя возникло «очень плохое предчувствие» по поводу экономической ситуации, что также должно было сказаться на приеме иностранных работников на работу. При этом он добавил, что почасовая работа в компании без зачисления в штат будет увеличиваться. После предупреждений об увольнениях акции автоконцерна подешевели за день на 9,2 процента, а Илон Маск потерял почти 17 миллиардов долларов.

Компании,Илон Маск,
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