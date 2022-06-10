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30 минут назад

В Госдуму внесли поправки о работе онлайн-сервисов с объявлениями

Lenta.ruиещё 1

Депутат Антон Горелкин внес в Госдуму поправки к закону «Об информации», регулирующие работу онлайн-сервисов по размещению объявлений. Об этом парламентарий объявил в своем Telegram-канале в пятницу, 10 июня.

В Госдуму внесли поправки о работе онлайн-сервисов с объявлениями
Фото: UnsplashUnsplash

Горелкин отметил, что сейчас деятельность таких онлайн-сервисов, которые также называют классифайдами, находится в «серой зоне». По его словам, в законодательстве не прописаны обязанности владельцев таких ресурсов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных порталов.

«Классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России, и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом», — заявил депутат.

Он добавил, что считает необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов иностранцами — участие в них зарубежных компаний должно быть не более чем 20%.

Помимо того, согласно поправкам, владельцы онлайн-ресурсов с объявлениями будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях и распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, установить единый измеритель аудитории.

«Кроме того, ПравПравительство РФ будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги"», — подчеркнул Горелкин.

Депутат уточнил, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 миллионов российских пользователей.

Компании,Антон Горелкин,Госдума,Правительство РФ,
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