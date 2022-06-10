Чубайс покинет еще один пост в России

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс решил покинуть еще один пост в России. Он по собственному желанию оставит пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Источник, близкий к ассоциации, рассказал, что президиум в пятницу, 10 июня, рассмотрел заявление Чубайса о досрочном сложении полномочий.

«Это решение лично Анатолия Борисовича», — отметил источник.

Стать новым сопредседателем предложили Виктору Вексельбергу. Его кандидатуру поддержали Чубайс и участники рынка возобновляемой энергетики.

«Виктор Вексельберг стоял у истоков солнечной энергетики России, построив в Чувашии первый в стране завод по производству солнечных модулей. Решение президиума вступит в силу после общего собрания членов ассоциации, которое состоится в июле», — заявил источник.