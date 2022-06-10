Чубайс покинет еще один пост в России

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс решил покинуть еще один пост в России. Он по собственному желанию оставит пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Источник, близкий к ассоциации, рассказал, что президиум в пятницу, 10 июня, рассмотрел заявление Чубайса о досрочном сложении полномочий.
«Это решение лично Анатолия Борисовича», — отметил источник.
Стать новым сопредседателем предложили Виктору Вексельбергу. Его кандидатуру поддержали Чубайс и участники рынка возобновляемой энергетики.
«Виктор Вексельберг стоял у истоков солнечной энергетики России, построив в Чувашии первый в стране завод по производству солнечных модулей. Решение президиума вступит в силу после общего собрания членов ассоциации, которое состоится в июле», — заявил источник.
Пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Чубайс покинул в марте 2022 года. Через месяц он по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».