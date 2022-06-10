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1 час назад

Раскрыты потери западных компаний после ухода из России

Вероника Полынина

Западные компании потеряли более 59 млрд долларов из-за ухода с российского рынка, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на публичные заявления компаний и данные для регуляторов.

Раскрыты потери западных компаний после ухода из России
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным исследователей Йельского университета, почти тысяча иностранных компаний пообещали сократить объем операций в России или полностью прекратить бизнес в стране из-за спецоперации РФ на Украине, передает «Интерфакс».

Компании переоценивают стоимость российских операций и заявляют о списаниях. Так, McDonald's Corp. ожидает списания в размере 1,2-1,4 млрд долларов после соглашения о продаже российского бизнеса. Компания Exxon Mobil Corp. зафиксировала списания в размере 3,4 млрд долларов после приостановки операций на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке. Производитель пива Anheuser-Busch InBev SA сообщил о списаниях в размере 1,1 млрд долларов в связи с продажей российского совместное предприятия.

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Другие компании констатируют, что не получат доходов от российских операций, даже если продолжат работать в стране. Концерн BP PLC получил квартальный чистый убыток в размере 20,4 млрд долларов из-за списаний, связанных с выходом из бизнеса в России и отказа от совместных проектов. Совокупный объем этих списаний составил 25,5 млрд долларов.

Компании,McDonald's,Exxon Mobil,
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