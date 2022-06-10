В «российском McDonald’s» не будет единых цен

Цены в ресторанах «российского McDonald’s» будут варьироваться в зависимости от местоположения общепита. Об этом «Газете.ру» рассказала представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова.

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По ее словам, в обновленном приложении доставки McDonald’s, получившем название «Мой бургер», цены на продукцию будут определяться автоматически в зависимости от того, какой ресторан находится ближе к пользователю.

«У нас же в принципе в разных ресторанах немножко разные цены. Они зависят от местоположения ресторана. Если вы открываете доставку в Северном Бутово или в Алтуфьево, то цены будут разные в доставке. В зависимости от того, из какого ресторана идет доставка, будет отображаться цена в приложении», - сообщила Меркушова.

К примеру, чизбургер у одних пользователей будет стоить 39 рублей, у других – 63 рубля. А Цезарь ролл будет стоить 163 рубля и 231 рубль соответственно.