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29 минут назад

В «российском McDonald’s» не будет единых цен

Вероника Полынина

Цены в ресторанах «российского McDonald’s» будут варьироваться в зависимости от местоположения общепита. Об этом «Газете.ру» рассказала представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова.

В «российском McDonald’s» не будет единых цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в обновленном приложении доставки McDonald’s, получившем название «Мой бургер», цены на продукцию будут определяться автоматически в зависимости от того, какой ресторан находится ближе к пользователю.

«У нас же в принципе в разных ресторанах немножко разные цены. Они зависят от местоположения ресторана. Если вы открываете доставку в Северном Бутово или в Алтуфьево, то цены будут разные в доставке. В зависимости от того, из какого ресторана идет доставка, будет отображаться цена в приложении», - сообщила Меркушова.

К примеру, чизбургер у одних пользователей будет стоить 39 рублей, у других – 63 рубля. А Цезарь ролл будет стоить 163 рубля и 231 рубль соответственно.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
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