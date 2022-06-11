В Финляндии рассказали об убытках от закрытия неба с РФ

Представители гражданской авиации Финляндии пожаловались на многомиллионные убытки из-за закрытия воздушного пространства РФ. Им приходится облетать Россию по пути в Азию, что значительно удорожает маршрут. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

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Претензии высказала финская авиакомпания Finnair. Ее лайнерам теперь приходится летать в Азию через Закавказье и Северный полюс.

Продолжительность перелетов при этом увеличилась на несколько часов. Так, дорога до Токио по маршруту через Россию раньше занимала девять часов. Теперь рейс по полярному маршруту, через Северный полюс, занимает около 13 часов. Если облетать РФ с южных направлений, время полета увеличится еще больше.

Маршруты до Сингапура и Бангкока увеличились на полтора часа.

Вместе с этим для совершения полета требуется больше топлива, что увеличивает вес самолета.

Финские авиадиспетчеры в свой черед пожаловались на российских коллег. Сейчас российские лайнеры летают через Финский залив в Калининград. Финны считают, что россияне должны платить за это навигационные сборы. Однако этого не происходит.

«Одна из причин, по которой российские самолеты не платят сборы, заключается в том, что они летают так низко, что мы не можем взимать плату. Но некоторые летают в так называемом контролируемом воздушном пространстве… Хоть мы и присылаем счет, его сейчас никто не оплачивает». – заявил Мэттс-Андерс Найберг, директор по аэронавигации Fintraffic.