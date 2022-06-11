Банки изменят стоимость кредитов на фоне решения ЦБ

Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрос участников рынка.

Фото: ТАСС ТАСС

Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень.

В ВТБ считают, что на этом фоне средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%.

По мнению представителя «Почта банка» Геннадия Чаусова, в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке будет происходить постепенное возвращение к классической схеме вкладов: чем больше срок — тем больше ставка.

«Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах — это 3-6 месяцев», — сказал Чаусов.

«Альфа-банк» уже снизил ставки по потребительским кредитам, «Ак Барс Банк» планирует сделать это с 13 июня.

АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. Кредитные ставки банк собирается снижать.

Банк «Зенит» сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. «Абсолют-банк» заявил, что снизил ставки еще до решения регулятора.

«Промсвязьбанк» намерен снизить ставки потребкредитов - в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк «Открытие» планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам.

При этом некоторые участники рынка отметили, что пока не приняли решения по депозитам и кредитам. Они сделают это с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов.