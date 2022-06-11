Wildberries начал продавать товары покинувшей РФ компании

Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию товаров бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России. В этом убедился корреспондент ТАСС.
В каталоге Wildberries появился ассортимент товаров марки Pull&Bear, включающий верхнюю одежду, джинсы, трикотаж.
Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, также входящего в Inditex.
8 июня в пресс-службе Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) ТАСС сообщили, что магазины компании в РФ по-прежнему временно закрыты.