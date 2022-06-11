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1 час назад

Wildberries начал продажу товаров бренда Pull&Bear

ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию товаров бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Wildberries начал продавать товары покинувшей РФ компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В каталоге Wildberries появился ассортимент товаров марки Pull&Bear, включающий верхнюю одежду, джинсы, трикотаж.

Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, также входящего в Inditex.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

8 июня в пресс-службе Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) ТАСС сообщили, что магазины компании в РФ по-прежнему временно закрыты.

Компании,Владимир Путин,
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