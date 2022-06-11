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24 минуты назад

Wildberries начал продавать товары ушедшей из России компании

Илья Родин

В каталоге Wildberries появились в большом ассортименте товары бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex.

Wildberries начал продавать товары ушедшей из России компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эта фирма приостановила поставки в Россию, а также временно закрыла магазины. Об этом пишет ТАСС.

В частности, в каталоге представлен трикотаж, верхняя одежда, джинсы. Кроме того, на Wildberries появились в продаже оригинальные товары входящего в Inditex бренда Massimo Dutti.

В начале марта 2022 года руководство группы компаний объявило о временной приостановке работы в России вследствие того, что «непрерывность осуществления операций» была признана невозможной, напоминает РИА «Новости».

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что компания старается перенастроить логистику таким образом, чтобы вернуться на российский рынок.

Компании,Виктор Евтухов,Владимир Путин,Минпромторг,
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