Wildberries начал продавать товары ушедшей из России компании

В каталоге Wildberries появились в большом ассортименте товары бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex.

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Отмечается, что эта фирма приостановила поставки в Россию, а также временно закрыла магазины. Об этом пишет ТАСС.

В частности, в каталоге представлен трикотаж, верхняя одежда, джинсы. Кроме того, на Wildberries появились в продаже оригинальные товары входящего в Inditex бренда Massimo Dutti.

В начале марта 2022 года руководство группы компаний объявило о временной приостановке работы в России вследствие того, что «непрерывность осуществления операций» была признана невозможной, напоминает РИА «Новости».