Wildberries начал продавать товары ушедшей из России компании

В каталоге Wildberries появились в большом ассортименте товары бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex.
Отмечается, что эта фирма приостановила поставки в Россию, а также временно закрыла магазины. Об этом пишет ТАСС.
В частности, в каталоге представлен трикотаж, верхняя одежда, джинсы. Кроме того, на Wildberries появились в продаже оригинальные товары входящего в Inditex бренда Massimo Dutti.
В начале марта 2022 года руководство группы компаний объявило о временной приостановке работы в России вследствие того, что «непрерывность осуществления операций» была признана невозможной, напоминает РИА «Новости».
В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что компания старается перенастроить логистику таким образом, чтобы вернуться на российский рынок.