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53 минуты назад

«Клуб-Отель» стал владельцем российского McDonald's

Газета.Ru

ООО «Клуб-Отель» стало владельцем 100% долей ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») и ООО «ДВРП» (через него McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке России), пишет «Интерфакс».

Назван владелец российского McDonald's
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственный владелец ООО «Клуб-Отель» — Александр Говор. Смену собственника бывшего McDonald's зарегистрировали 10 июня.

Американская McDonald's Corp в мае решила продать свой бизнес Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. В начале июня ФАС одобрила «Клуб-Отелю» сделку по приобретению ООО «Макдоналдс» и ООО «ДВРП». Затем ООО «Макдоналдс» поменяло название на «Система ПБО».

После этого «Система ПБО» подало в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, в том числе «Это он», «Точно он», «Весело и вкусно», «Свободная касса».

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Рестораны сети начнут открываться с 12 июня. Сначала заработают 15 точек в Москве и области.

Ранее 11 июня сообщалось, что «Система ПБО» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Так Просто» с логотипом. Компания также подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «ФастГуд» и «Гран-Фри» без логотипа.

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