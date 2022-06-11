Бывший McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда и логотипа «Так Просто»

Бывшая компания McDonald's от лица ООО «Система ПБО» направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Так Просто» с логотипом. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что товарный знак «Так Просто» регистрируется по таким классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) как №16, 18, 25, 29, 30, 32 и 43. Это позволит ресторанам сети осуществлять производство и продажу сэндвичей, супов, картофеля фри, креветок, мороженого и других продуктов.

Кроме того, компания подала в ведомство заявки на регистрацию товарных знаков «ФастГуд» и «Гран-Фри» без логотипа.

Источники агентства подчеркнули, что официальное название бывшего McDonald's не разглашается вплоть до дня открытия заведений в День России. До конца июня в стране заработают порядка 200 обновленных ресторанов сети.