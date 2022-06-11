Владелец российского McDonald's сделал заявление

Владелец обновленной сети ресторанов «Макдоналдс» Александр Говор заявил, что планирует открывать 50-80 ресторанов в неделю.
В эфире «Россия 24» он заявил, что 12 июня в Москве откроются 15 точек. Затем в течение недели еще до 50 в столице и Московской области. После этого массово начнут открываться заведения в других регионах России.
«За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», - сказал бизнесмен
В регионах первыми начнут работу рестораны на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.
У сети бывшего «Макдональдс» будет новый бренд, изменятся названия блюд в меню. Все сотрудники сохранят места как минимум два года.
Ранее стало известно о новом меню в бывшем «Макдоналдсе»: вместо «Биг Тейсти» посетителям предложат бургер «Биг Гранд».