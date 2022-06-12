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28 минут назад

McDonald's в России будет работать под названием «Вкусно — и точка»

Илья Родин

Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев заявил, что в России компания будет называться «Вкусно и точка». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «КоммерсантЪ».

Под брендом «Вкусно и точка» сегодня, 12 июня, в 11 часов снова откроются первые четырнадцать ресторанов сети. В 12 часов дня состоится открытие флагманского заведения в Москве на Пушкинской, дополняют «Ведомости».

Назван владелец российского McDonald's

Отмечается, что каждую неделю компания будет открывать 70-100 точек в разных регионах России, от Москвы до Владивостока. В планах руководства возобновить работу всех 850 ресторанов в течение двух месяцев. Для этого франчайзи будет необходимо подписать договора с новым владельцем.

В дальнейшем количество точек сети может возрасти с 850 до 1000, уточняет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что хозяин обновленной сети Александр Говор пообещал открывать 50-80 заведений в неделю. Первые точки заработают в Москве и Московской области, затем состоится открытие ресторанов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Компании,Видео,Александр Говор,Коммерсант,
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