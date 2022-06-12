Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев заявил, что в России компания будет называться «Вкусно и точка». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «КоммерсантЪ».

Под брендом «Вкусно и точка» сегодня, 12 июня, в 11 часов снова откроются первые четырнадцать ресторанов сети. В 12 часов дня состоится открытие флагманского заведения в Москве на Пушкинской, дополняют «Ведомости».

Отмечается, что каждую неделю компания будет открывать 70-100 точек в разных регионах России, от Москвы до Владивостока. В планах руководства возобновить работу всех 850 ресторанов в течение двух месяцев. Для этого франчайзи будет необходимо подписать договора с новым владельцем.

В дальнейшем количество точек сети может возрасти с 850 до 1000, уточняет РЕН ТВ.