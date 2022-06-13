Власти Грузии станут новыми владельцами «Боржоми»

Правительство Грузии завершило переговоры о передаче пакета акций компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды "Боржоми", и станет совладельцем предприятия. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Фото: Reuters Reuters

"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости - "Боржоми", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что сделка о передаче акций полностью соответствует нормам международного права. Кабинет министров Грузии консультировался с компаниями из Великобритании.

Премьер также коснулся забастовки работников "Боржоми", которые с 31 мая требуют улучшения условий труда. Гарибашвили подчеркнул, что после того как государство официально станет совладельцем компании, все проблемные вопросы будут решены и ни один сотрудник не останется "без правды".

29 апреля компания IDS Borjomi Georgia опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции на Украине. 19 мая компания IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми".