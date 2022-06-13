Власти Грузии станут новыми владельцами «Боржоми»

Правительство Грузии завершило переговоры о передаче пакета акций компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды "Боржоми", и станет совладельцем предприятия. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости - "Боржоми", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что сделка о передаче акций полностью соответствует нормам международного права. Кабинет министров Грузии консультировался с компаниями из Великобритании.
Премьер также коснулся забастовки работников "Боржоми", которые с 31 мая требуют улучшения условий труда. Гарибашвили подчеркнул, что после того как государство официально станет совладельцем компании, все проблемные вопросы будут решены и ни один сотрудник не останется "без правды".
29 апреля компания IDS Borjomi Georgia опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции на Украине. 19 мая компания IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми".
Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания "Альфа-групп". Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, попавший под санкции Запада из-за ситуации на Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежит миноритарным акционерам.