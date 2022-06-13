На Украине арестовали активы российского олигарха

Украинский суд арестовал активы российского олигарха в крупнейшей компании страны, которая занимается производством минеральной воды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в понедельник, 13 июня.

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины, на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).

Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх», - отмечается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Следственные органы подозревают российского бизнесмена в попытке продать акций, чтобы избежать потерь от конфискации предприятий украинскими властями.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Имя российского олигарха и предприятия, которым он владеет, не названы, отмечает ТАСС.