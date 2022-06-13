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1 час назад

Украинский суд арестовал активы российского олигарха в производстве минеральной воды

Национальная Служба Новостейиещё 4

Украинский суд арестовал активы российского олигарха в крупнейшей компании страны, которая занимается производством минеральной воды.

На Украине арестовали активы российского олигарха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в понедельник, 13 июня.

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины, на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).

Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх», - отмечается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Следственные органы подозревают российского бизнесмена в попытке продать акций, чтобы избежать потерь от конфискации предприятий украинскими властями.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Имя российского олигарха и предприятия, которым он владеет, не названы, отмечает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому могут быть конфискованы активы граждан, которые поддержали специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Компании,Владимир Зеленский,
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