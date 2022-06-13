Википедия оспорит штраф за «недостоверную информацию об СВО на Украине»

Wikimedia Foundation борется с решением российского суда, который усмотрел нарушение закона о дезинформации в статьях о конфликте России и Украины. На прошлой неделе организация подала апелляцию, утверждая, что статьи содержат «достоверные и проверенные сведения» и что Россия не обладает юрисдикцией в отношении всемирно действующего Фонда Викимедиа.