Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Википедия оспорит штраф за «недостоверную информацию о военной операции на Украине»

Ferra.ru

Wikimedia Foundation борется с решением российского суда, который усмотрел нарушение закона о дезинформации в статьях о конфликте России и Украины. На прошлой неделе организация подала апелляцию, утверждая, что статьи содержат «достоверные и проверенные сведения» и что Россия не обладает юрисдикцией в отношении всемирно действующего Фонда Викимедиа.

Википедия оспорит штраф за «недостоверную информацию об СВО на Украине»
Фото: CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaCC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia

The Verge пишет, что московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 миллионов рублей после апрельского решения, которое касалось семи русскоязычных статей, в том числе статьи с заголовком «Вторжение России на Украину (2022)».

«Это решение подразумевает, что достоверные и проверенные сведения в Википедии, которые не согласуются с отчётами российских властей, представляют собой дезинформацию», — заявил помощник главного юрисконсульта Wikimedia Foundation Стивен ЛаПорт (Stephen LaPorte).

Апелляция была подана 6 июня, и у российского правительства будет возможность ответить в ближайшие недели.

Компании,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители