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2 часа назад

Известный дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»

Мослента

Дизайнер, художник-график, аниматор Илья Гиммельфарб нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса», который открылся под брендом «Вкусно — и точка». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель российской сети в интервью Forbes рассказал, что на товарном знаке изображены картошка фри и бургер, очертаниями напоминающие букву «М». Такой логотип был разработан вместо «золотых арок» ушедшего из России «Макдоналдса».

«Логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — рассказал собеседник в интервью. Он также анонсировал запуск рекламной кампании, в которой будет использоваться новый логотип.

При этом Гиммельфарб на своей странице отметил, что новый дизайн практически полностью повторяет логотип португальской компании Matos mix, производящей корма для животных.

Известный дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»

Ранее телеведущая Ксения Собчак назвала чудовищным новый логотип «Макдоналдса».

Компании,Ксения Собчак,McDonald's,
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