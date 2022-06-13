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1 час назад

WSJ: Европейские предприятия вынуждены закрыться из-за роста цен на энергоносители

ТАССиещё 2

Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия "дешевых" российских энергоносителей на своем рынке. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal.

WSJ: Предприятия ЕС вынуждены закрыться из-за роста цен на энергоносители
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

По ее информации, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, отмечает газета.

При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.

В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.

2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод "Дружба", однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли.

Компании,ЕС,
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