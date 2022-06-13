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1 час назад

Украина арестовала активы предприятия по производству минеральных вод из-за принадлежности россиянину

Илья Родин

На Украине арестовали активы российского предпринимателя

Украина арестовала активы крупного предприятия из-за принадлежности россиянину
Фото: ReutersReuters

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд наложил арест на корпоративные права собственности российского бизнесмена. Ему принадлежат в стране предприятия по производству минеральной воды. Об этом пишет ТАСС.

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины, на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн)», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх».

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По мнению прокуратуры, бизнесмен «путем заключения сделок по продаже акций пытался избежать потерь от конфискации предприятий украинскими властями». В результате, против него возбудили уголовное дело по статье о легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Отмечается, что имя попавшего под санкции предпринимателя из России, названия предприятий в настоящее время не разглашаются.

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