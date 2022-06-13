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1 час назад

ФРГ потратит миллиарды евро на спасение Gazprom Germania

Илья Родин

Власти ФРГ намереваются выделить от €5 до €10 млрд для спасения Gazprom Germania GmbH. Об этом в понедельник, 13 июня, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

ФРГ потратит миллиарды евро на спасение Gazprom Germania
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что германский энергетический регулятор, под контролем которого теперь находится Gazprom Germania, назначил уполномоченного по стабилизации компании.

По сведениям агентства, финансовая помощь может быть предоставлена уже на этой неделе. В частности, государственная банковская группа KfW может выделить кредит в размере от €5 до €10 млрд.

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Журналисты уточнили, что планы властей Германии все же могут измениться. Косвенным подтверждением данных агентства является то, что энергорегулятор Германии сообщил о ведении интенсивной работы по поддержанию деловых операций компании.

Агентство напомнило, что в начале июня в Gazprom Germania GmbH был назначен новый управляющий директор.

Компании,Газпром,
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