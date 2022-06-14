Предсказан отъезд из России тысяч миллионеров

По прогнозу Henley&Partners, страну к концу года покинут 15% всех жителей с капиталом от одного миллиона долларов.

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Специалисты ожидают, что поток эмигрантов будет на 9,5 тыс. человек больше, чем в допандемийном 2019 году.

«За последние десять лет число состоятельных людей, эмигрирующих из России, неуклонно росло каждый год. Это стало ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что крупным коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд состоятельных людей», — заявил в беседе с The Guardian аналитик Эндрю Амоилс.

Из-за спецоперации Украину к концу года могут покинуть 2 800 миллионеров, что станет крупнейшим оттоком из страны состоятельных жителей в истории: это 42% миллионеров.