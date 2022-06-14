Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
29 минут назад

Аналитики предсказали отъезд из России 15 тысяч миллионеров

Говорит Москваиещё 2

По прогнозу Henley&Partners, страну к концу года покинут 15% всех жителей с капиталом от одного миллиона долларов.

Предсказан отъезд из России тысяч миллионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты ожидают, что поток эмигрантов будет на 9,5 тыс. человек больше, чем в допандемийном 2019 году.

«За последние десять лет число состоятельных людей, эмигрирующих из России, неуклонно росло каждый год. Это стало ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что крупным коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд состоятельных людей», — заявил в беседе с The Guardian аналитик Эндрю Амоилс.

Как сложились судьбы первых российских миллионеров

Из-за спецоперации Украину к концу года могут покинуть 2 800 миллионеров, что станет крупнейшим оттоком из страны состоятельных жителей в истории: это 42% миллионеров.

В этом году точкой притяжения для богатых эмигрантов станут Объединённые Арабские Эмираты. На втором месте — Австралия, на третьем — Сингапур.

Компании,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители