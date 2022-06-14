Рекламодатели в России начали возвращаться в Instagram

Количество заявок на рекламу у блогеров стало расти, поскольку маркетинговые агентства перестали интерпретировать объявление компании Meta экстремистской как запрет на её использование. Компании исходят из того, что не нарушают закон, заказывая продвижение непосредственно у блогеров.
Как пишет «Коммерсантъ», юристы разделяют такую интерпретацию, но для безопасности советуют не упоминать Instagram в документах.
Эксперты утверждают, что в мае количество запросов на рекламные кампании в Instagram выросло вдвое по сравнению с апрелем, поскольку пользователи быстро свыклись с блокировкой и начали пользоваться VPN- сервисом.
Компания Meta, которая владеет площадками Facebook и Instagram, признана в России экстремистской, её деятельность запрещена.