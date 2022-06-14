СМИ сообщили о полетах российских бизнесменов над ЕС в обход санкций

Российские частные самолеты и вертолеты продолжают летать через воздушное пространство Евросоюза. Так, изданию Welt am Sonntag стало известно о порядка 30 полетах, нарушающих введенные ЕС санкции. Об этом пишет «Газета.ру».

Как отмечает издание, с момента введения санкций над территорией ЕС продолжают летать частные самолеты российских бизнесменов.

В частности, в апреле зарегистрированный в Люксембурге борт, вылетел из европейского аэропорта в Нур-Султан. Данный борт связывают с бизнесменом Виктором Вексельбергом.

«Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности», — сказал неназванный европейский чиновник.

Напомним, запрет на пролет над территорией ЕС распространяется на все российские самолеты, в том числе частные.