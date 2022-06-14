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38 минут назад

Финская Fortum решила продать все активы в России до 1 июля

Лера Букина

Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Финская Fortum решила продать все активы в России до 1 июля
Фото: ReutersReuters

О планах Fortum уйти с рынка России стало известно 12 мая. В рамках решения предприятие собирается продать российские активы. Кроме того, в ближайшее время возобновится процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

Газета подчеркивает, что, по условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. Среди претендентов на покупку компаний - российские «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК.

Отмечается, что Газпромбанк готов к выкупу активов «Фортума» и дочерней «Юнипро». За каждый актив банк может заплатить порядка $1,5–2 млрд. Однако, по словам одного из источников, сам «Газпром» еще не принял решение относительно подачи заявки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Fortum отключилась от российской трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск.

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