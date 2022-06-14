Wildberries запустил продажу товаров бренда Zara

Онлайн-ретейлер Wildberries приступил к реализации товаров бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. На это обратил внимание корреспондент ТАСС.

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Напомним, что компания приостановила продажи в России в марте. В каталоге Wildberries доступен ассортимент товаров марки Zara. На площадке можно приобрести одежду и аксессуары данного бренда.

Ранее на Wildberries появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear (также входят в Inditex).

Как писали «Известия», ссылаясь на сообщение консалтинговой компании CORE.XP, стоимость товаров испанской группы Inditex может вырасти в случае возвращения на российский рынок. 8 июня издание написало, что магазины испанской группы могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.