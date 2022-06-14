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1 час назад

Wildberries запустил продажу товаров бренда Zara

Лера Букина

Онлайн-ретейлер Wildberries приступил к реализации товаров бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. На это обратил внимание корреспондент ТАСС.

Wildberries запустил продажу товаров бренда Zara
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что компания приостановила продажи в России в марте. В каталоге Wildberries доступен ассортимент товаров марки Zara. На площадке можно приобрести одежду и аксессуары данного бренда.

Ранее на Wildberries появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear (также входят в Inditex).

Как писали «Известия», ссылаясь на сообщение консалтинговой компании CORE.XP, стоимость товаров испанской группы Inditex может вырасти в случае возвращения на российский рынок. 8 июня издание написало, что магазины испанской группы могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили, помимо группы Inditex, H&M, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,
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