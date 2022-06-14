Стритфуд из Владивостока подаст в суд на преемника McDonald’s

Сеть стритфуда из Владивостока «Еда и точка» решила подать в суд на сеть «Вкусно и точка», открывшуюся на месте McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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McDonald's приостановил работу своих ресторанов в РФ 14 марта на фоне украинского кризиса.

16 мая стало известно, что компания решила окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из ее франчайзи.

Компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню.

Первые рестораны новой сети, которую решили назвать «Вкусно и точка», открылись в Москве и области 12 июня. Логотипом «Вкусно и точка» стали две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне.

Как рассказал Mash, с названием «Вкусно и точка» не согласился глава дальневосточной сети стритфуда «Еда и точка» Сергей Понкратов. Он подчеркнул, что свое название его компания использует с 2018 года.

В планах Понкратова открыть заведения «Кофе и точка», «Обед и точка» и развивать бренд за пределами Владивостока.