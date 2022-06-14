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14 минут назад

Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов

Lenta.ruиещё 3

По данным Bloomberg Billionaires Index, 500 богатейших людей мира с начала года суммарно потеряли почти полтора триллиона долларов (1,4 триллиона), при этом 206 миллиардов долларов из этой суммы — только за понедельник, 13 июня.

Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов
Фото: ReutersReuters

Капитал сокращается из-за более высоких процентных ставок и опасений по поводу инфляции. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на восемь процентов.

С начала года больше всего потерял основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (минус 85,6 миллиарда долларов). Он занимает 190-е место в общем рейтинге. Состояние основателя Tesla и Space X Илона Маска уменьшилось на 73,2 миллиарда долларов. Основатель Amazon Джефф Безос лишился 65,3 миллиарда долларов, а Марк Цукерберг — 64,4 миллиарда.

Ранее британская консалтинговая компания Henley&Partners спрогнозировала, что число долларовых миллионеров, которые покинут Россию в 2022 году, может составить 15 тысяч (около 15 процентов от их общего числа).

Компании,Джефф Безос,Марк Цукерберг,Amazon,
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