Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов

По данным Bloomberg Billionaires Index, 500 богатейших людей мира с начала года суммарно потеряли почти полтора триллиона долларов (1,4 триллиона), при этом 206 миллиардов долларов из этой суммы — только за понедельник, 13 июня.

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Капитал сокращается из-за более высоких процентных ставок и опасений по поводу инфляции. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на восемь процентов.

С начала года больше всего потерял основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (минус 85,6 миллиарда долларов). Он занимает 190-е место в общем рейтинге. Состояние основателя Tesla и Space X Илона Маска уменьшилось на 73,2 миллиарда долларов. Основатель Amazon Джефф Безос лишился 65,3 миллиарда долларов, а Марк Цукерберг — 64,4 миллиарда.